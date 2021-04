Stjernefilosof guider til, hvordan vi gør verden mere retfærdig

Det er på mange måder forbløffende at tænke tilbage på 90’ernes optimisme og store Afrika-optagethed. Det var dengang, at vi samlede ind til afrikanske lande, at Disney lod dannelseseventyret udspille sig på savannen i ’Løvernes konge’, og at United Colors of Benetton udstrålede fred og fremskridt for alle uanset hudfarve.

Globaliseringen blev dengang betragtet som et vidunder, og ingen skulle komme og fortælle os, at vi ikke kunne gøre verden til et bedre sted. Selv vores egen statsminister, Mette Frederiksen (S), boede som ung i en periode i Kenya og var med til at styrke et af lokalsamfundene.

Hele dette fremskridtskompleks var utvivlsomt tæt forbundet med forestillingerne om det frie marked. Verdenshandlen var mirakelmidlet, der skulle udradere al fattigdom og gøre resten af verden til et velfærdsparadis. Økonomisk vækst – det vil sige bruttonationalproduktet (bnp) – blev det foretrukne instrument til at vurdere alle landes sociale fremskridt.

På dansk har vi netop fået en ny bog af den anerkendte amerikanske filosof Martha C. Nussbaum, som argumenterer for et opgør med det økonomiske herredømme. Den tydeliggør, at vi står over for en epokes afslutning, og at vi nu har fået nye måder at vurdere vores sociale fremskridt på.