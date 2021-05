Han levede af at designe tøj, men så vandt han en af verdens fineste litteraturpriser

Sådan havde sidste års Booker-prisvinder, Douglas Stuart, det. Han kunne ikke få sin mand, som han har været sammen med i 25 år, til at forstå, hvordan det var for ham at vokse op med en enlig ludfattig alkoholikermor i Glasgow i 1980’erne. Men da han satte sig ned og skrev 1.600 sider om det i romanform og lod ægtemanden læse det, åbenbarede det sig: Det var ubærligt barskt, kærligt, sjovt, livsfarligt, ondt og ydmygende. Og meget, meget mere. Og den kompleksitet har man brug for fiktionen til at mane frem.

