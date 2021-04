Nogen bliver nødt til at sige det her højt: Danske forlag spekulerer i bøger om sorg, tab og personlige tragedier

Der er en ting, man diskuterer i litteraturkritikken og på bogsiderne i Norge, som man ikke (aldrig?) diskuterer i Danmark. Dansknorske Susanne Christensen, en af Nordens uden tvivl bedste kritikere, skrev følgende i Klassekampen 24. februar i år:

»Forfattere og forlag er blitt puffet henimot en litteratur der følelser strømmer fritt på en bakgrunn av tilsynelatende mimetisk gjengivelse av en hverdag fylt av utfordringer i den normalnorske familien. Virkelighetslitteraturen er blitt fremsnakket med både pisk og gulrot, en prosess som nådde et episk høydepunkt for ti år siden, da Karl Ove Knausgårds Min kamp-utgivelser nådde New York, noe som åpnet for internasjonal eksport«.

Og Christensen fortsatte lakonisk: »Dette var selvsagt flott for både Knausgård og Norge, for turistindustrien og brutto nasjonalprodukt«. Men det har også en række uheldige bivirkninger: At kritikere, som hun skrev, »må fremelske følelser fremfor refleksjon, for hvordan skal de ellers svare når den ene forfatteren etter den andre byr på sitt livs største tragedie?«.