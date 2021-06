Den milde autisme giver ham en osteklokke, han kan skrive i

Bent Haller skriver især for de allermest kræsne læsere: Børn og unge. Og år efter år er hans bøger nogle af dem, der plukkes hyppigst ned fra hylderne på de danske biblioteker.

For Haller skriver i øjenhøjde med selv helt nyvakte læsere – selv om han er kommet op i årene. I et interview med Kristeligt Dagblad har han fortalt, at det skyldes, at der stadig bor en lille dreng inden i ham selv, som spørger og spørger ham, som kun børn kan gøre det. Derudover har det også præget Hallers liv og gerning, at han har Aspergers syndrom. Det gjorde ham i skoletiden social akavet, så han nær var endt i sinkeklassen, men som forfatter giver den milde autisme ham en osteklokke, han kan skrive i. Og omvendt: Skrivning giver ham ro og struktur i tilværelsen, og derfor er han altid i gang.

Bent Haller romandebuterede djærvt for 45 år siden med ungdomsbogen ’Katamaran’. Med barsk socialrealisme beskrev Haller her udsatte børns barndom i en betonghetto, og han blev beskyldt for med vulgært sprog at fordærve ungdommen i en grad, så Thisted Byråd nedlagde forbud mod udlån på det lokale bibliotek.