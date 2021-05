Politikens litteraturredaktør til kollega på Information: Din kritik er langt ude

Mikael Josephsen har skrevet romanen ’De andre’. Den handler om at befinde sig på bunden af samfundet blandt narkomaner og hjemløse i Svendborg og trækker på forfatterens egne erfaringer.

Her i avisen blev den anmeldt af Mikkel Krause Frantzen, som tidligere har anmeldt Josephsens digtsamling ’Knæk’ fra 2016 vældig positivt.

Han fremhævede forfatterens fortrolighed med stoffet, hans indlevelse og omsorg.

»I sig selv befriende med en kollektivroman, der bevæger sig rundt i dette miljø, og ikke som så mange andre romaner trasker rundt i middelklassens endeløse førsteverdensproblemer: Skal vi købe et nyt hus, nyt køkken, have flere børn, blive skilt? Men der er også noget uforløst og utilfredsstillende ved romanen, der har meget på hjerte og på en måde stiller sig tilfreds med at have det«.