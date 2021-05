Yahya Hassan forsøgte at råbe os op: Hans liv var bundet til Israel-Palæstina-konflikten

»Palæstinensisk digter« står der på hans gravsten. Nedenunder: »Yahya Hassan 19.05.1995-29.04.2020. Elsket og savnet«.

I dag er det lidt over et år siden, at den Yahya Hassan blev fundet død i sin lejlighed, bare 24 år gammel. Dette alt for korte liv – og hans to utrolige digtsamlinger – er vi mange, som stadig prøver at forstå rækkevidden af.