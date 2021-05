26-årige Thomas Korsgaard skriver kækt og sorgfuldt om at stå på kanten Københavns boligmarked

Til sidst i Thomas Korsgaards tredje og sidste bog om drengen Tue fra Skive har han fået udgivet en roman og er på vej hjem fra reception, da politiet står ved hans lejlighed og spørger, hvad han hedder. »Thomas«, svarer Tue – han har igennem hele bogen reddet sig ud af problemerne ved at kalde sig alt andet end sit eget navn. Men denne gang med det twist, at forfatteren endelig synes at være ankommet til sig selv – med alle de ulogiske konsekvenser, det har for romanen.

Og når man tænker over det, har netop det absurde eller let fordrejede gennem hele romanserien kørt parallelt med realismen, og det er også i dette spændingsfelt, at ’Man skulle nok have været der’ er sjov og vellykket. Det har at gøre med Tues replikker, der rammer ved siden af, hans manglende sociale situationsfornemmelse, da han ankommer til byen, hvor han skal lade være med at sige ’dav’. Han holder sit pas tæt ind til kroppen, i tilfælde af at nogen skal finde ham død, og senere begynder han at spise af indersiden af sine kinder, fordi han er sulten.

’En dag vil vi grine af det’ fra 2018 sluttede med, at Tue 17 år gammel ankom til København efter en mildt sagt barsk barndom på en gård uden for Skive. Det lovede godt, for i København kan han vel være den, han er. Homoseksuel? Forfatter? Sig selv? Men dette løfte erstattes abrupt af et København, han ikke forstår og ikke kan komme ind i, et liv med en sportstaske over skulderen og et bizart boligmarked (det er ved at gå alvorligt galt, da han falder over et ’Gayfriendly room near lufthavnen’), han prøver med kommunen, men får at vide, at det ikke er et akut boligsocialt behov gerne at ville bo i København. Da han på et tidspunkt har booket sig ind på Hotel Cabinn, tager han plastikposen ud af papirkurven og fylder den med buffetens croissanter og løber så hurtigt, han kan.

Tue har adgangskort til Politiken, fordi han har fået job som provisionslønnet avissælger, han overnatter ulovligt inde på avisens kundecenter og forsøger at gøre det hjemligt med en plante, og om dagen står han foran Lones Pølser på Vesterbrogade og sælger abonnementer, hans chef roser ham for at være i besiddelse af et usædvanligt gåpåmod, da han fyrer ham. Indimellem taler han modvilligt i telefon med sin mor, der er kommet på krisecenter.