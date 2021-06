Han bliver regnet som en genial forfatter. Nu udkommer hans mindre kendte mesterværk for første gang på dansk

De fleste kender nok Vladimir Nabokov bedst for den kontroversielle klassiker ’Lolita’. Færre vil være bekendt med den amerikansk-russiske forfatters andet hovedværk, ’Bleg ild’, der ellers bliver regnet som et af det 20. århundredes store mesterværker. Men det kan man altså gøre noget ved nu. For 15. juni udkommer ’Bleg ild’ for første gang i dansk oversættelse på Turbine Forlaget. I den anledning opsøgte vi den afdøde Nabokov, der var berygtet for altid selv at skrive sine interviews, til en forestillet samtale om livet, litteraturen og alle de mange ting, han ikke kunne snuppe.