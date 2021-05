Sexolog og forfatter vil ryste den heteroseksuelle verdensorden med fortællinger fra saunaen

Enhver kærlighedshistorie har sine specifikke rekvisitter. I William og Johans tilfælde er det Kung Fu og Københavnerstang, zombiefilm, scooterture og sølvfarvet spraymaling, men også kælenavnet ’lille flue’ og sætningen »Welcome til virkeligheden«, som William tagger med sprittusch en sen nat i vaskekælderen. En indforstået joke, et magisk kodeord eller en påmindelse om de rå realiteter, der venter et sted på den anden side af forelskelsen?

Mads Ananda Lodahl har sans for alle de detaljer, der gør livet selvlysende. De almindelige ting, der tegner vores historier og gør, at vi pludselig får øje på hinanden eller husker en gammel ven, når vi smager en Københavnerstang igen. Det er takket være den slags detaljer, at Lodahls ’Sauna’ er blevet så levende og håndgribelig en kærlighedsroman. Et øjeblik har jeg lyst til også at tilføje ordet ’ægte’ – blot som en ekstra pris af Lodahls realistiske skildring af forholdet mellem Johan og William, men jeg dropper det. For lige så meget som ’Sauna’ er en kærlighedshistorie eller »en forelsket knaldroman«, som den så listigt kalder sig selv, er den også en diskussion af sprog, systemer og kategorier. ’Sauna’ er en roman, der spørger, hvorfor nogle anerkendes som ’ægte’, mens andre ikke gør.