Anmeldelse: Ny børnebog er spændende som ’Star Wars’ og rørende som ’Lady og Vagabonden’

Da australske Sonya Hartnett i 2008 modtog verdens største børnebogspris, Alma-prisen, fortalte hun, at mange australiere er stolte, hvis de kan føre deres familie tilbage til en af de mange straffefanger, som blev eksporteret fra England i 1800-tallet. Tit for en mindre forseelse som for eksempel at stjæle et brød eller en skjorte. Det gav minimum 7 år. Og de fleste blev dernede. Selv havde Sonya Hartnett for nylig fundet sine egne lænkeklirrende rødder.

Alt det ved Erik Barfoed godt. Og han ved en masse mere om livet på de store transportskibe, der sejlede fangerne til gulag i Australien og omegn.