5 hjerter: 'Mørkebror’ er kåret som årets bedste finske krimi. Det forstår man godt

Jeg har skrevet det før, men skriver det gerne igen: Der er ingen litteratur, som handler mere om det skarpe klassesamfund, følelsernes vildveje og dybe venskaber end just politirutineromanen med det private liv, velordnet offentlighed og kammeratligt arbejdsfællesskab.

Derfor trives genren så godt i Norden. Fordi denne krimi gerne via forbrydelsens elementer afslører skjulte klasseskel i folkehjemmet. Samt den problematiske dialektik for et velfærdssamfund, som hævder at have afskaffet korruption, men trods alt hylder vennetjenester som sande venskaber.

Det gælder så sandelig finnen Arttu Tuominens velskrevne og spændende ’Mørkebror’, første del af seks bind, som alle skal foregå i deltaområdet ved provinsbyen Pori og Den Botniske Bugt i Østersøen. Her møder vi tre forskellige strissere med hver deres kuldslåede sjæl. Den stjerneneurotiske, men ellers solide Jari, som har giftet sig alt for langt og dyrt op i samfundet. Så den smukke, men skjult alkoholiserede enlige mor, Linda. Endelig den småautistiske, asketiske og veltrimmede kontrolfreak Henrik, anstrengt afhængig af sine rutiner.