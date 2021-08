Det er ikke bare dem, der har arbejdet for Danmark i Afghanistan, som man forsøger at få ud af landet i live. Også Dansk PEN, organisationen for forfattere og journalister, der kæmper for det frie ord, arbejder i disse dage på højtryk og via sikre linjer for at redde kolleger, der er i livsfare, efter at Taleban har taget magten.

Det fortæller Mille Rode, der er generalsekretær i Dansk PEN.

»Lige nu er vi rædselsslagne for, hvad der sker med de folk, der er tilbage«, siger hun.