6 hjerter: En gennemsnitlig læser kan i sin livstid nå at læse, hvad bogbranchen spytter ud på en dag. Men DENNE bog bør du prioritere

En bog om bogens kulturhistorie kan måske umiddelbart lyde som en lidt støvet omgang, men ikke meget støv får lov at lægge sig på Irene Vallejos ’Evigheden i et siv’. En bog om bogens væsen og tilblivelseshistorie, der ikke blot bugner af viden, filosofisk indsigt og historiske anekdoter, men også har fået mig til at tænke over bogen som stemme og objekt på en måde, jeg aldrig har gjort det før.

’Evigheden i et siv’ er simpelthen en drømmebog for enhver dedikeret bogelsker. Et granvoksent essay lige så lærd, som det er indtagende og imødekommende i sin flaneren på kryds og tværs af århundrederne.