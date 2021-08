To britiske agenter er på sporet af en nazist, der vil dræbe Einstein og Niels Bohr. Lyder det spændende? Det er det desværre ikke

I 1927 planlagde tidens førende naturvidenskabelige forskere en storstilet konference i Bruxelles. Max Planck, Marie Curie, Werner Heisenberg, Albert Einstein og Niels Bohr var blandt deltagerne, der skulle diskutere atomfysikkens erkendelsesmæssige problemer og den nye, banebrydende kvanteteori. Samtidig planlagde det tyske nazistparti, som endnu var seks år fra magtovertagelsen, et attentat mod konferencen. Einstein og Bohr skulle myrdes! Men briterne opsnappede efterretninger om sabotageplanerne og sendte to MI6-agenter på menneskejagt.

Konferencen fandt sted i virkeligheden, attentatforsøget er fiktivt. Men sammen står de forrygende godt til hinanden som grundstenene i et effektivt krimiplot, hvor videnskab og storpolitik, menneskelige valg og skæbne står over for hinanden i den stille thriller ’Tabte somre’. Desværre formår de langtfra at bygge en solid fortælling på det ellers lovende fundament, og i stedet for spændingsmættet og medrivende står tegneserien tør og stiv tilbage.

Fortællingens hovedpersoner er de to agenter, William Hamilton og Andrew Aspinall, som briterne hverver til den farlige opgave. De skal skygge den mistænkte, lære alt om hans liv, vaner, omgangskreds og hans planer. I ugevis skiftes de til at følge efter ham uden dog at opdage noget af betydning. I stedet træder de to mænds forhold i forgrunden som fortællingens dramatiske knude. De skal samarbejde, men er som nat og dag: Hamilton er mørk, Aspinall er lys. Hamilton er overklasse, Aspinall er arbejder. Hamilton er ungkarl, Aspinall gift. Hamilton bor på mondæne Hotel Metropole, Aspinall på beskedne Floris. Hamilton læser moderne romaner, Aspinall læser en krimi.