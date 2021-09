5 hjerter: Løsningerne på nutidens og fremtidens samfundsudfordringer findes i denne bog!

»Fremtiden er her allerede, den er bare ulige fordelt«, skrev science fiction-forfatteren William Gibson for nogle årtier siden, og i dag føles det mere sandt end nogensinde før.

Fremtiden er her allerede, men ikke alle har adgang til den. Fremtiden er her allerede, men i en ganske bestemt, foruddiskonteret form. Selv om fremtiden per definition selvfølgelig er uforudsigelig og genstand for alverdens fantasier, er det alligevel, som om fremtiden er blevet forudsigelig og fantasiforladt: Ja, ja, nogle flere robotter og droner, mere kunstig intelligens, måske nogle selvkørende biler og busser, den slags, men også altid mere vækst, også altid et kapitalistisk samfund, først som sidst. Det er en fremtidsvision, der på samme tid er eksistentielt fattig og økologisk farlig.

Derfor føles Ask Katzeffs bog ’Befri fremtiden’ tiltrængt, velgørende og på sin plads. Genremæssigt er vi et sted mellem politisk og planetarisk manifest, spekulativ fiktion og utopisk og aktivistisk funderet teoridannelse. Vi er et sted, der hedder flere utopier, ikke flere dystopier (vores samtid er allerede dystopisk, ikke mindst når man tænker på klimakrisen og coronakrisen og alle de andre kriser)!