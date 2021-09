Når du googler Homer, får du utallige opslag med en ikonisk tegneseriefigur, før den gode gamle græske skjald toner frem

Når du googler Homer, får du rigtig mange opslag og fotos af tegnefilmheroen Homer Simpson, før den gode gamle blinde græske skjald toner frem. Hvorfor de to, amerikaneren og helleneren, har samme grandiose navn, skal ikke fortælles her. Men det er egentlig et eklatant eksempel på antikkens nærvær i vore senmoderne tider.

Et eksempel, som godt kunne have været med i den fortræffelige bog om den græsk-romerske oldtids mange ansigter i nutidens spejl, Tore Leifers og Chr. Gorm Tortzens digre værk ’Antikken omkring os’. Til gengæld begynder bogen knaldperlemoderne med kongebustemordet i 2020 i Det Kongelige Akademis festsal. Logisk et godt sted at fange an, statuer i det offentlige rum er den mest visuelle arv fra antikken. Sådan set også det at smadre skulpturer går langt tilbage. Det var kristne munke, som skamferede Phidias’ Parthenonfrise, fordi den glorificerede hedninge.