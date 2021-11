5 hjerter: Dansk forfatter har begået et mesterværk om Asiens lange krig

Hvad skal vi med endnu en bog om Anden Verdenskrig? Et godt spørgsmål, og det gode svar er, at historien om krigen i Asien er både underbelyst og stort set skrevet ud fra et vestligt perspektiv. Derfor er Peter Harmsens nye bog, ’Storm over Stillehavet’, et nybrud, som åbner for ny indsigt i en konflikt, som aktuelt endnu en gang kaster mørke skygger over Asien.

Harmsen har arbejdet som journalist i Østasien i mere end 25 år og har udgivet en række bøger om kinesisk historie på både dansk og engelsk. Harmsen høster international anerkendelse for sine værker og er godt placeret på en række asiatiske bestsellerlister.