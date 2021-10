Anmeldelse: Jørgen Leths nye bog giver os et indblik i hans temperament og blik på verden

Jørgen Leth har skrevet en bog om sine film, sådan en 2-5 sider om hver af de næsten 50 film, i nogenlunde (men ikke helt konsekvent) kronologisk rækkefølge, fra ’Stopforbud’ om jazzpianisten Bud Powell (1963) til ’I Walk’ (2020)– den personlige film om stadig at have mod på livet, selv om man er blevet usikker på benene. Bogen er skrevet i Palma på Mallorca, og glimt fra den skrivendes nutid flettes ind i de erindringer og strøtanker, som hver film fremkalder.

Der er noget ved fremgangsmåden, der får mig til at tænke på Inger Christensens essay ’UG i parentes’, som var den karakter, hun fik for sine stile af sin dansklærer. Det var nemlig sådan, at når læreren stillede et stileemne, tog fanden ved Christensen; hun skrev over stok og sten – men om alt muligt andet end det, hun var blevet bedt om. Deraf parentesen omkring ’UG’, ledsaget af lærerens bemærkning: »Hvis du næste gang skriver om emnet, fjerner jeg parentesen«.