Forfatterens storebror så på hende og sagde: »Du forstår vel, at du ikke kan udgive det her«

Karin Smirnoff har det sorte bælte i karate. Og en træfabrik i Nordsverige. Som 54-årig debuterede hun som forfatter og skrev på to år en mørk trilogi fuld af sex, vold, humor og overgreb. Vi tog op til Karin Smirnoff for at kramme træer og lede efter bjørnelort. Og for at spørge, hvorfor man næsten kan lugte hendes bøger.