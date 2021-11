»Det er meget sørgeligt«: Ulla Terkelsen har en appel til togselskaberne

Siden Ulla Terkelsen som 19-årig tog toget til Warszawa og fandt ud af, at der slet ingen kommunister var i det ellers kommunistiske Østeuropa, har hun elsket at rejse. Bøger ringede til den kendte journalist, aktuel med bogen ’Øst for Paradis’, for at spørge hvorfor.