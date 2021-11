6 hjerter: Nyoversat klassiker er ikke kun et mesterværk, men også et interessant signalement af amerikansk tankegods og arvemasse

Fyret fra sit job som tolder og efter just at have forladt sin mors dødsleje skrev en traurig Nathaniel Hawthorne sit mesterværk. Inspirationen kom fra toldboden, hvilket han skriver om i sin vignet til romanen, ’Toldboden’, som er med i denne udgivelse. Ved at rydde op finder han et gammelt rødt klæde, formet som et A, syet i en stil ikke længere kendt og bevendt. Romancen, banalt set en historisk kærlighedsroman med et trekantsdrama, blev en stor succes i 1850.

På dansk blev den oversat til det flammende bogstav eller røde bogstav, men den nye oversættelse, foretaget af Hawthorne-kenderen Hans-Jørgen Birkmose, har fået sat skarlagen på farven. Samme farve som Bibelens babyloniske skøges tøj og den kappe, Jesu lig blev svøbt ind i. Endelig er der skarlagensfeber, som var livsfarligt før opfindelsen af antibiotika.