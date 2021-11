Bookmakernes favorit vinder en af verdens største litteraturpriser

Årets shortlistede

De nominerede var:

’Bewilderment’ af amerikanske Richard Powers. Romanen handler om en astrobiolog, som finder en kreativ måde at hjælpe sin særlige, problemramte søn på.

’No One Is Talking About This’ af amerikanske Patricia Lockwood. Hun har skrevet et åbenhjertigt og profant kærlighedsbrev til internettet - og om en social medie-gurus møde med virkeligheden gennem to breve fra hendes mor.

’The Fortune Men’ af britisk-somaliske Nadifa Mohamed. Den handler om en tyv, der var den sidste, som blev hængt i Cardiff i 1952, efter han blev urtefærdigt dømt for mord.

’Great Circle’ af amerikanske Maggie Shipstead. Romanen handler om Marian Graves, der har en vild opvækst i Montanas skove og siden flyver Spitfire i Anden Verdenskrig. I 1950 tager hun på sit livs eventyr: En flyvetur rundt om jordkloden. Men hun forsvinder...

’The Promise’ af sydafrikanske Damon Galgut. Den hvide familie Swart bor på en farm uden for Pretoria. Alle er samlet i anledning af bedstemorens begravelse, og de yngre generationer støder sammen med de ældre, der ikke har holdt deres løfter til en sort kvinde, som har arbejdet for familien hele sit liv.

’A Passage North’ af tamilske Anuk Arudpragasam. Romanen handler om følgerne af 30 års borgerkrig i Sri Lanka. Hovedpersonen rejser igennem landet for at nå frem til et ligbål og oplever undervejs, hvordan krigen har arret øen.

