Forsker afliver myte: Nej, det var ikke sådan, Danmark fik sit navn

Trine Arlund Hass, defleste kender nok navnet Cæsar. Men hvem var han egentlig?

»Jamen han er en bemærkelsesværdig person, fordi han ændrede hele den politiske struktur i sin tids supermagt, Rom, som gik fra at være en slags republik til det, vi kalder et principat eller et kejserrige. Og det gjorde han på en ikke helt uproblematisk måde: Han satte sig selv i spidsen for det hele. Det er faktisk fra hans navn, at vi har ordet kejser. Man kan høre det, hvis man prøver at udtale c’et i Cæsar som et k«.