6 hjerter til originalt værk: Kolonialisme er en fabrik, der producerer galskab

Det er ikke kun en antiracistisk, men også en antikolonial klassiker, Informations Forlag lige har genudgivet: Frantz Fanons ’Fordømte her på jorden’. Fanon var læge, forfatter, psykiater, filosof og frihedskæmper. Han blev født i det franske departement Martinique i Det Caribiske Hav i 1925 og døde i 1961, samme år, som han udgav ’Fordømte her på jorden’, der med det samme fik en utrolig gennemslagskraft. Det har værket stadig.

Det mest kendte og kontroversielle kapitel er bogens første, ’Om vold’ hedder det. Det bliver bogen til tider reduceret til at handle om: vold. Og det vedrører da også voldens domæne og dialektik i kolonierne og i selve afkoloniseringsprocessen. En af Fanons grundindsigter er, at vold nogle gange ikke bare kan være legitim, men nødvendig, i oprøret mod kolonimagten. At kolonisatorens vold avler de koloniseredes modvold. ’Fordømte her på jorden’ har på den måde inspireret talrige uafhængighedsbevægelser i det globale syd og er et postkolonialt hovedværk på universiteter i hele verden.