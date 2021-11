Boguddrag: Bossen og præsidenten er fælles om deres kamp med fraværet af en faderfigur

I et pladestudie fyldt af guitarer mødes de nære venner gennem flere år, tidligere præsident Barack Obama og rockstjernen Bruce Springsteen. Over flere dage fører de en intim samtale om ægteskab og fædre, maskulinitet, race, musik, deres helte og den store kærlighed til USA med alle dets udfordringer og modsætninger. Mødet blev først til en podcast og nu en bog, som udkommer på dansk i næste uge. Vi bringer her kapitlet, hvor de to diskuterer manderollen og fortæller om deres fraværende fædre.