Der er andet end jul i luften: Her er tre ubehagelige sandheder om vores samtid

Her er min holdning til jul: Den skal ikke kun bruges på at lytte til Wham og danse om juletræ og læse feel good-litteratur i familiens skød (hvis man da overhovedet har sådan én). Den skal også, vil jeg insistere på, bruges på at gå i den modsatte grøft og læse benhård faglitteratur. For eksempel om Amazon, klimakrise og fængsler – tre ubehagelige sandheder om vores samtid.