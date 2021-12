»Dansk teater har sovet i timen«: Teaterdirektør langer ud efter sin egen branche

Populære bøger bliver lavet om til teaterstykker på stribe, og flere forlag er nu også begyndt at udgive teaterstykker som bøger. Og hvorfor egentlig? Det er udtryk for kommerciel udspekulerethed og et forsøg på at redde teatret ud af glemslen, lyder nogle af forklaringerne.