Klassiker fra 1951 rammer lige ned i vores egen nutid: Den føles aktuel, faktisk i en grad, så man næsten ryster

For 70 år siden spurgte filosoffen Theodor W. Adorno, om det er muligt at leve et sandt liv i et falsk samfund. Med dagens algoritmebaserede raseri og presset fra kapitalkræfterne taler hans litterære hovedværk ’Minima Moralia’ til os igen.