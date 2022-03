Andreas Malms mener, at vi bliver nødt til at revidere, hvad vi forstår ved vold. Han mener, at olie- og gasselskaberne udøver vold, når de bidrager til store udledninger af drivhusgasser. Det er bare en mere skjult form for vold, fordi dens effekter ikke ses med det samme. Ikke desto mindre vil den resultere i hungersnød, naturkatastrofer og flygtningestrømme, siger Andreas Malm. Og netop derfor mener han, at man kan retfærdiggøre sabotage.. Arkivfoto: Daniel Nilsson