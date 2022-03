»Jeg er klar til at blive arresteret og tævet af politiet«: De ved godt, at det er risikabelt. Alligevel tager russiske forfattere nu ordet

En ukrainsk kvinde har søgt tilflugt mod bomber i en metrostation i Kyiv og får tiden til at gå ved at læse. »Litteratur er det modsatte af krig«, lyder det da også fra den russiske forfatter Mikhail Sjiskin, der er bare én ud af utallige forfattere fra det russisktalende område, der på trods af risiko for straf har kritiseret Ruslands invasion af Ukraine.