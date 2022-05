Det bliver kaldt det vigtigste værk i filosofiens historie. Her er alt, du skal vide, hvis du vil lade, som om du har læst det

Den vigtigste bog i filosofiens historie. Det er, hvad Aristoteles’ ’Metafysik’ bliver kaldt. Men den mere end 2.000 år gamle sag er også notorisk svær at komme igennem. Derfor kommer her en kort indføring i bogen, der sidste år udkom på dansk i fuld længde for første gang.