Hvad skal du læse i sommerferien? Her er de 20 bedste bøger lige nu

Eventyr. Tina Sakura: Horisonten og sådan noget. Illustreret af Lilian Brøgger. Carlsen, 300 kroner. 5 hjerter

Sommertid er drømmetid. Prøv et fortryllende og forførende eventyr om modgang og modstand. Om flugt og frihed. Om fantasiens mange krinkelkroge. Også på billedsiden. Pigen Noura er alene i verden. Mon hun får befriet sin bror Mimo fra den onde kong Ubu, inden det er for sent?