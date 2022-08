»Jeg rørte ved ham, ved hans T-shirt, da han gik forbi. Jeg rakte lige ud og sagde tak«

Bogfans er i fire dage samlet på Louisiana for at lytte til de 60 optrædende forfattere. Og for at komme tæt på deres idoler, få en autograf og måske veksle et par ord. For fankulturen fylder også i litteraturverdenen.