Han kan blive så edderspændt rasende, at han må ligge på sofaen en hel dag

Det skriver forfatteren om sort på hvidt i sit sort-hvide manifest ’Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet’. 329 siders poetisk prosa om ulighed. Om at være født med dårlige kort på hånden, så man ender som mobbeoffer, bagest i boligkøen, i bunden af den sociale rangstige, misundelig, udsat. Et opråb om, at ikke alle har lige adgang til alt, livet byder på. Et nødråb om klassekamp.