Da krisen var på sit værste, havde hun en drøm, der reddede hende

Sylvia Plath var ikke blot en tragisk figur, hun var en unik forfatterstemme, der fortjener fejring for sine litterære kvaliteter. Det mener Elin Cullhed, der i romanen ’Eufori’ låner Plaths temperamentsfulde stemme for at spejle sit eget liv som forfatter og mor.