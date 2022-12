Omsorg kan både være opslidende og en decideret magtudøvelse

Omsorg handler ikke kun om at tage vare på børn, gamle eller naturen. Det handler også om at være åben over for andre og give plads, selv om man uenig. Forfatter Pernille Abd-El Dayem har skrevet seks noveller, der tager et af tidens flittigt brugte ord under behandling.