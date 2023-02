En glemt sportstaske, en grådig eksmand og et overraskende møde mellem to vidt forskellige kvinder skal få bestsellerforfatterens læsere til at grine og græde

Efter to hårde år trænger bestsellerforfatteren Jojo Moyes til at give læserne noget ekstra opløftende. »Jeg satte mig bevidst for at skrive en bog, der var sjovere end sædvanlig«.