Kend kandidaten Dorrit Willumsen: »Jeg læste min første anmeldelse sammen med en rødspætte«

Dorrit Willumsen er indstillet til Politikens Litteraturpris for romanen ’Tjeneren og hans søster’, der handler om et ældre søskendepar. Selv voksede hun op hos sine bedsteforældre, fortæller hun her.