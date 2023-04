En af Putin-regimets mest nådesløse kritikere åbner en verden, de færreste kender

Ikke en dag går, uden at angsten truer med at invadere hendes liv. Politiken har mødt den russiske filosof, Oksana Timofejeva, som er en af Putin-regimets mest nådesløse kritikere, kort før hendes hjemrejse til Skt. Petersborg.

Hun savner sin hjemstavns vintre og valmuemarkernes røde bølgen, men er skeptisk over for ordet ’fædreland’. Politiken har mødt den russiske filosof Oksana Timofejeva i et af hendes hjem.