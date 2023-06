Man skal være klar til at få knubs, hvis man tager navnet Jordan B. Peterson i sin mund eller hamrer det ned i sit tastatur.

Den canadiske psykolog deler vandene med sin kritik af identitetspolitikken, nogle forsøger at tie ham ihjel, andre bærer ham frem som en ny messias. Og uanset hvilken side man er på, eller om man bare forsøger at være nøgtern og upartisk, risikerer man at hidse nogen op – blot ved at referere til ham.