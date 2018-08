Fin bog, men en skrap forlagsredaktør kunne have gjort 'Historien om Asta' dobbelt så god Jón Kalman Stefánsson kan skrive, men det kniber med at redigere.

Først har de det sjovt, og så går de en gruelig masse ondt igennem. Det sjove ligger et sted mellem kønsmodningen og pardannelsen. Sommetider er det så sjovt og hedt, at de ikke når at få underbukserne længere ned end til knæene, før det går løs.











Jón Kalman Stefánsson. Historien om Asta. Oversat fra islandsk af Kim Lembek. Batzer og Co., 480 sider, 300 kroner.

Men ak, det, der er en stakåndet glæde, viser sig kun at vare en stakket stund. Der følger druk og udskejelser, der kommer børn, som bliver udstationeret hos plejeforældre. Livet bliver ikke, hvad det tegnede til. Nå, det er jo ikke ligefrem nogen ny opdagelse.

Et sted alt for langt henne bliver det til en tragedie af format. Men den er godt gemt bag en fæl hob digressioner. Hvis det ikke var som anmelder, jeg læste bogen, havde jeg lagt den til side, længe før jeg var nået til, ja, ’Historien om Asta’, som bogen hedder, men som den først for alvor bliver til sidst.

En af fortællerne lader Kalman Stefánsson være en husmaler, der falder ned af stigen og slår sig fordærvet. Fiktionen er, at det, vi læser, er hans liv, der passerer revy, mens han ligger på fortovet og udånder. Det er jo et setup, der gør det muligt at blæse på al kronologi og lade scenerne følge hinanden, som det nu falder sig.

Der er lidt folkekarakter – om islændingene, der kun har overlevet på den kolde ø, fordi de har en så veludviklet sans for at komme i strid med naboerne. Og en del almen visdom, som at mennesker »elsker, mister, græder og savner«. Til sidst, bag alle digressioner, vokser titelpersonen frem og bliver en femme fatale, som slår fra sig, så næsen brækker på en af de mænd, der kommer i vejen, men som også er en, mænd slår sig alvorligt på. Hun »sætter egne behov og drømme over alt andet«. Det får mænd til at gå i døden for hende.

Det varer længe, inden det kommer så vidt. Fortælleren udsætter og udsætter. Den ene scene efter den anden passerer uden at sætte sig. Gimmicken med manden på fortovet, der holder mandtal over sine dage, er for længst slidt op, da historien om Asta omsider tager fart. Jón Kalman Stefánsson kan skrive, men det kniber med at redigere. En myndig forlagsredaktør med en sort spritpen kunne have gjort ’Historien om Asta’ halvt så lang og dobbelt så god.