Prisvindende forfatter har sat lidt af en rodebutik sammen i bog om kønsforskrækkelse Kristina Aamand fortæller lidt for klinisk og rodet om, hvordan vi mennesker gebærder os. Og så savner anmelderen lidt liv.

Blåskæg møder Rigshospitalet i Kristina Aamands stærke, kliniske ungdomsroman om alle vores mørke rum.

Det er mest historien om pigen Sophia, der er i praktik på Klinikken for seksuelle overgreb, men der er også sideblik til Indien, hvor Parvati bliver kone til en ældre mand, og til Ørestad, hvor Sophias veninde Maysun bliver gift med en fejlfri figur uden indhold.











Det er i det hele taget lidt af en rodebutik, som Kristina Aamand har sat sammen.

Man famler i blinde efter en sandhed i de forskellige historier. Ligesom i titlens mørke rum. Det rum, som Blåskæg forbød sin kvinde at åbne til.

Forfatteren ved noget, som de færreste kender til. Dels fra sit arbejde på Center for voldtægtsofre. Dels fra sin tid som gift ind i en pakistansk storfamilie.

Forrige år vandt hun en romankonkurrence hos forlaget Carlsen med ’For enden af din pegefinger’, der fortæller meget af det samme, som nu står i ’Mørke rum’. Om kønsforskrækkelse. Om fordomme, ulighed, undertrykkelse og gruppepres.

Det fungerede til overmål i ’pegefingeren’, men det er, som om anslaget og hensigten her har taget magten fra forfatteren, så ’Mørke rum’ bliver for meget skabelon og for lidt liv.

Som om tjeklisten med variationer i overgreb og (bort)forklaringer har taget magten.

Den mørke side bliver heller ikke rigtig forløst, fordi der spilles med dunkle kort. Den lette tone, som trods alt var over ’For enden af din pegefinger’, er borte her.

Optimisme og opstoppernæse er ellers netop en af Kristina Aamands spidskompetencer, når der skal lys på.

’Mørke rum’ er skrevet af et varmt hjerte og et klogt hoved på en stadig undren over, hvordan vi mennesker gebærder os her i livet.

Slutningen er tankevækkende og lever op til bogens undertitel: »De dybeste hemmeligheder er dem, du ikke selv kan se«.