I den norske ungdomsserie ’Skam’ ligger Isak og Even på et tidspunkt i sengen og filosoferer over, om der findes paralleluniverser, hvor alle liv udspiller sig i et uendeligt antal varianter samtidig. Den teori søsætter Inge Duelund Nielsen (f. 1952) i børnehøjde med sin nye Nora-serie.