Til hendes fødselsdag vil han gerne lægge blomster på hendes grav. Men har en far ret til at sørge, når han selv har slået sin datter ihjel?

I Herstedvester sidder de allerfarligste forbrydere, vi har i Danmark, folk som Peter Lundin og Peter Madsen, Amagermanden. Der sidder langt over 100 fanger her, 12 af dem har Thomas Thurah – anmelder på Information og tidligere både besøgsven og læseklubansvarlig i forskellige fængsler – interviewet i sin nye bog, ’Skyldig i drab’.

De er alle drabsdømte, som har erkendt deres skyld, som har domme fra 10 år til forvaring og livstid, og hvis forbrydelser forfatteren inddeler i tre typer: drab på nærtstående, voldsdrab og seksuelt betingede drab.

Jeg skal og vil ikke her tage stilling til, om det er etisk forsvarligt at lade 12 forbrydere med så alvorlige gerninger på samvittigheden komme til orde. Jeg vil nøjes med at konstatere, at Thurah synes at tage alle tænkelige forbehold, og at han i samtalerne med de dømte – der er anonymiseret og optræder under pseudonym – er yderst nænsom og nuanceret, ikke mindst i forhold til de efterladte til de drabsdømtes ofre.