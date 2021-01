Kim Skotte har altid været fascineret af blæksprutter: Allerede Aristoteles var på sporet, da han beskrev, hvorledes hannen lister sin penistentakel op i hunnens næsebor

Jeg har altid haft et blødt punkt for bløddyret blæksprutte. Det gælder både friterede, marinerede og stegt på panden i olivenolie med masser af hvidløg og persille, men min begejstring begrænser sig ikke til det kulinariske.

Efter at have set ’En verdensomsejling under havet’ stavede jeg mig med øjne så store som tekopper igennem de sparsomme oplysninger i Brehms ’Dyrenes liv’. Læste, hvordan de grådige rovdyr »som et lyn styrter sig midt ind i Stimerne, griber en Fisk med, og dræber den med et eneste Bid tværs over Nakken med de stærke Kæber«.

Et billede af en dykker med mandigt overskæg, som var gået sejrrigt ud af kampen med en kæmpeblæksprutte og nu stod i kaptajn Haddocks dykkerdragt og fremviste krabaten med de otte meter lange arme, fik mine øjne yderligere på stilke.