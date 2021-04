5 hjerter: Det er et imponerende stykke intellektuel arbejde

Da regnskovene i Amazonas brændte i 2019, var det så slemt, at det kunne ses fra rummet. Katastrofen kunne dog også bare betragtes i rotation hjemme i stuen, både fordi den var en nyhed, men også fordi det spektakulære flammehav gjorde sig godt på tv. Den igangværende klimakrise får generelt mest opmærksomhed, når den tilbyder en udfordrende æstetisk oplevelse.

Ifølge forfatter og forsker Mikkel Krause Frantzen er det dog vigtigt ikke at lade sig forføre af nyhedsstrømmens sensationalisme. Den sande katastrofe skal ikke findes inden for det sublimes register, men i den langsomme vold, kapitalismens ødelæggelse af klimaet er. I sin nye bog, ’Klodens fald’, forsøger han det tilsyneladende umulige: at repræsentere en krise, der ikke kan indfanges i øjeblikket, fordi den er en del af samtidens bagtæppe. Det gør han ved hjælp af filosofisk begrebsarbejde, politisk kritik og æstetisk analyse. Og det lykkes ham.

De begreber, vi tænker med, har betydning for, hvad vi ser. Den helt store helt i ’Klodens fald’ er digteren Theis Ørntoft, der har inspireret Frantzen til at tænke klimakrisen ud fra begrebet om hyperabjektet. Hvor filosoffen Julia Kristevas begreb om det abjekte beskriver alt det, kroppen udskiller, og som sådan hverken er subjekt eller objekt (menstruationsblod, død hud, afføring etc.), beskriver det hyperabjekte kapitalismens udskilninger.