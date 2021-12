Den idealistiske tone slås bombastisk an fra første side:

»Retfærdighed er for mig et juridisk begreb, som ikke kan gradbøjes«, skriver advokat Knud Foldschack i forordet til den bog, ’Med god ret’, hvor han fortæller om »mine vigtigste sager – fra Christiania til Syrien«. Vi kommer også omkring demonstrationer under et klimatopmøde, Ungdomshuset på Jagtvej og skibskapringer.