2 hjerter: Manden bag 'Havets katedral' er klar med et mammutværk om Barcelona på hele 785 sider. Det er grotesk tung læsning

Den storsælgende bog ’Havets katedral’ fra 2006, der bruger opførelsen af kirken Santa María del Mar i Barcelona som ramme, er for længst omsat til en vellykket tv-serie. Siden har forfatteren Ildefonso Falcones, der er uddannet advokat, bygget sit eget litterære værk med flere romaner af murstenstykkelse om eksempelvis den mauriske tid i Spanien og sigøjnerne.

I sit seneste mammutværk vender han tilbage til hjembyen: åh, Barcelona! Klemt inde mellem Middelhavet og de smukke bjerge bagved byder denne velbevarede storby fra middelalderen på nogle af de smukkeste huse, bygninger og gader, man kan forestille sig. Derfor elsker så mange den catalanske hovedby, og derfor nød så mange at læse Falcones’ debutroman om ’Havets katedral’.

I ’Sjælemaleren’ må fans af arkitekturen og byplanlægningen i Barcelona udsætte sig selv for den triste, om end ikke ligefrem overraskende opdagelse, at alle de skønne huse er opført af en brutalt udnyttet arbejderklasse i en tid med talrige konflikter og kampe, der endte med at danne baggrund for den spanske borgerkrig og stadig præger det moderne samfund.