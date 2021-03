David Bowie er her, der og alle vegne i Benn Q. Holms nye berlinerroman

Prøv at forestille dig, du stod nede på gaden en råkold dag i Berlin og så skyggen af David Bowie og hans cigaret bag et vindue i Hansa Studiet i det selv samme øjeblik, Bowie så et ungt elskende par kysse i mørket ved Muren og indfangede gnisten til generationshymnen ’Heroes’.

»We could be heroes / just for one day«, blev det desperat-forhåbningsfulde omkvæd, der opflammede en hel forfrossen generations romantiske fantasi. Den svirpende Schmerz i kysset, Bowie fremmanede: »I / remember / Standing / By the wall / The Guns / Shot above our heads / And we kissed / As though nothing could fall«.

Men falde kunne den altså, Muren. 12 år efter at David Bowie sang ’Heroes’, og en hel generation læste sin selvforståelse ind i sangen om de unge elskende, der om ikke andet blot for en dag kunne være konge og dronning i en råkold og afvisende verden, delt i to af foregående generationer.

At leve sig ind i den situation er altså ikke noget dårligt afsæt for at skrive en roman. Nogle gange skal der ikke mere til. Den rigtige tidsramme. Berlin anno 1977. Det delte Berlin fastlåst i sin forhistories kvælertag, men under overfladen sitrende af en ny frihedens tidsalder i gæring lige under næsen på vagtposterne i deres tårne med maskinpistoler og strålekastere spejdende ud over pigtråden og minerne i ingenmandslandet, der skar den delte by i to.