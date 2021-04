5 hjerter: Lige siden anmelderen hørte om denne roman, har hun været utålmodig efter at få den i fingrene

Lige fra jeg hørte, at Maria Hesselager skulle debutere med en roman om vikingetiden, har jeg været utålmodig efter at få fingre i bogen. Muligvis er det en kende forudindtaget, men i mine ører lød de to ord ’debut’ og ’vikingeroman’ som en ret usædvanlig kombination, både frisk og overrumplende. Ikke ulig det bøgetræ, som inde i romanen giver sig til at spire lysegrønt, skønt det allerede er blevet efterår: »Midt mellem de mørkegrønne storkronede træer, som brusede i blæsten, var det nøgent og ungt med små hårde knopper«.

Måske vidste jeg ikke helt, hvad jeg kunne forvente mig af ’Jeg hedder Folkví’, men skuffet blev jeg i hvert fald ikke, for romanen fører læseren ind i et atmosfærefyldt univers, hvor der tages varsler af vibeflokke, døde katte og drømme, hvor hirdens unge mænd drager på togter over havet, hvor landsbyen huser alt fra trælle til frie og højbårne folk, hvor der ofres til aserne, men hviskes om en ny gud, hvor en ler-perle i en lædersnor kan rumme ens stolthed og håb, og hvor der findes en ung kvinde som Folkví, der både vil og ikke vil blive voksen.

Folkví står mellem to forskellige mænd, nogen splittelse er der dog ikke tale om. Od med de brede hænder kan ganske vist godt få Folkví til at rødme, men hendes høje byrd kan han ikke leve op til, og da Folkvís bror Áslakr sidst på sommeren vender hjem fra sit togt, er slaget helt tabt for Od. Áslakr ligner til forveksling Folkví selv, og hun elsker ham med en ildevarslende kærlighed.

Hvis romanens enkle og ligefremme titel kunne forlede nogen til at tro, at Hesselagers debut er tilsvarende let og ligetil, hvis man for eksempel forestillede sig en tilforladelig roman om vikingetidens djærve helte og heltinder, så må man tro om igen, for ’Jeg hedder Folkví’ er en dyster bog om skæbne og alt for stærk vilje.

Hesselagers skildring af den ødelæggende intimitet mellem Folkví og Áslakr minder mig om den evige og grusomme kærlighed mellem Catherine og Heathcliff i Emily Brontës gotiske romanklassiker ’Stormfulde højder’ eller om de brutale, ubehjælpsomme og dog ømme relationer, som den svenske forfatter Birgitta Trotzig maner frem i sit forfatterskab, som er så fuldt af prisgivne eksistenser.